Стала известна дата проведения судебного заседания по делу "Спартака"

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Стала известна дата проведения судебного заседания по делу "Спартака"

Выяснилось, когда в Тушинском районном суде Москвы состоится первое заседание по делу "Спартака".

Напомним, что против "красно-белых" подал иск в суд Роспотребнадзор за нарушение санитарного регламента, а именно превышение разрешенного числа болельщиков на стадионе во время субботнего матча с "Зенитом" (1:1).

Сообщается, что судебный процесс начнётся в понедельник, 12 октября.

Ранее утверждалось, что из-за допущенных нарушений "Открытие Арену" могут закрыть на срок до 90 дней.

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