Стала известна дата проведения Суперкубка Англии

В матче за Суперкубок Англии встретятся "Манчестер Сити" и "Челси".

Поединок состоится 5 августа на "Уэмбли". Напомним, что "Сити" в минувшем сезоне выиграли чемпионат, а "Челси" - Кубок Англии.

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