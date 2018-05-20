Стала известна дата проведения Суперкубка Англии

Теги манчестер ситичелси

Стала известна дата проведения Суперкубка Англии

В матче за Суперкубок Англии встретятся "Манчестер Сити" и "Челси".

Поединок состоится 5 августа на "Уэмбли". Напомним, что "Сити" в минувшем сезоне выиграли чемпионат, а "Челси" - Кубок Англии.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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