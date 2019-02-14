Стала известна дата рассмотрения апелляции Кокорина и Мамаева

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Стала известна дата рассмотрения апелляции Кокорина и Мамаева

Стала известна дата рассмотрения апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которым на прошлой неделе суд продлил срок пребывания под арестом до 8 апреля.

"На сайте информации пока нет, но предварительно пресс-секретарь Тверского суда сообщил, что рассмотрение назначено на 25 февраля" - сообщил адвокат Вячеслав Барик.

Напомним, что в октябре прошлого года МамаевКокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

Не пропустите: Адвокаты Кокорина могут отказаться от жалобы в ЕСПЧ, но при одном условии. | http://soccernews.ru

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