Стала известна дата рассмотрения апелляции Кокорина и Мамаева

Стала известна дата рассмотрения апелляции нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которым на прошлой неделе суд продлил срок пребывания под арестом до 8 апреля.

"На сайте информации пока нет, но предварительно пресс-секретарь Тверского суда сообщил, что рассмотрение назначено на 25 февраля" - сообщил адвокат Вячеслав Барик.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

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