Стала известна дата рассмотрения апелляций по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд утвердил дату заседания, на котором будут рассматриваться жалоба защиты и представление прокуратуры на приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и другу спортсменов Александру Протасовицкому.

В пресс-службе суда сообщили, что рассмотрение состоится в четверг, 13 июня, в 11:00 по московскому времени.

Напомним, что суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Футболисты со своими товарищами в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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