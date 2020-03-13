Стала известна дата рассмотрения кассационных жалоб Кокорина и Мамаева на приговор

Адвокаты нападающего "Сочи" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева добиваются пересмотра судебных приговоров футболистов.

Сообщается, что соответствующие кассационные жалобы будут рассматриваться 20 апреля в 10:00 по московскому времени.

Защита игроков пытается среди прочего доказать, что в их действиях во время двух драк в центре Москвы в октябре 2018 года не было хулиганских побуждений.

Напомним, что Кокорин и Мамаев уже отбыли наказание и с сентября находятся на свободе.

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