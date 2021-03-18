Стала известна дата следующего "Эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной"
Фото: football-match24.com.
Ла Лига объявила дату и время следующего главного противостояния в испанском футболе, сообщает Marca.
Матч 30-го тура между "Реалом" и "Барселоной" состоится 10 апреля в 23:00 по московскому времени.
Напомним, первое "эль-классико" в сезоне 2020/2021 прошло 24 октября 2020 года в Барселоне и завершилось уверенной победой подопечных Зидана со счетом 3:1.
На данный момент команды идут рядом в турнирной таблице. Команда Кумана расположилась на втором месте, набрав 59 очков. У "сливочных" 57 баллов и третья строчка в таблице Ла Лиги.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18