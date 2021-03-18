Стала известна дата следующего "Эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной"

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Стала известна дата следующего "Эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной"Фото: football-match24.com.
Ла Лига объявила дату и время следующего главного противостояния в испанском футболе, сообщает Marca.

Матч 30-го тура между "Реалом" и "Барселоной" состоится 10 апреля в 23:00 по московскому времени.

Напомним, первое "эль-классико" в сезоне 2020/2021 прошло 24 октября 2020 года в Барселоне и завершилось уверенной победой подопечных Зидана со счетом 3:1.

На данный момент команды идут рядом в турнирной таблице. Команда Кумана расположилась на втором месте, набрав 59 очков. У "сливочных" 57 баллов и третья строчка в таблице Ла Лиги.

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