Стала известна дата старта следующего чемпионата Украины

Теги упл

Стала известна дата старта следующего чемпионата Украины

Украинская ассоциация футбола назвала дату начала следующего розыгрыша чемпионата страны.

Как сообщает "Мета Спорт", сезон УПЛ стартует 25 июля.

Планируется, что последний тур чемпионата перед зимним перерывом пройдёт 11 декабря, а завершится турнир 21 мая. 

Напомним, что действующим чемпионом Украины является киевское "Динамо", которое также выиграло Кубок и Суперкубок страны.

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