Стала известна дата трансфера Лангле в "Барселону"

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Стала известна дата трансфера Лангле в "Барселону"

Стала известна дата трансфера защитника Клемана Лангле из "Севильи" в "Барселону".

Как сообщает Sport.es, сделка будет оформлена 1 июля, то есть в первый день нового финансового года.

Каталонский клуб заплатит за 23-летнего француза 35 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве суммы отступных.

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