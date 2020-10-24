Стала известна дата возможного дебюта Кавани за "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, когда новичок команды Эдинсон Кавани сможет дебютировать за "красных дьяволов".

"Кавани потребовалось время на подготовку, потому что он давно не играл. Во время карантина мы предоставили ему все условия, тренажёрный зал и беговую дорожку. На данный момент Эдинсон проделал всю необходимую работу, и я надеюсь, что он готов к матчу с "Челси", - цитирует Сульшера Sky Sports.

"МЮ" подписал уругвайского бомбардира 6 октября в качестве свободного агента. Кавани взял себе 7-й игровой номер.

Манкунианцы примут "Челси" сегодня. Начало матча - в 18:30 по московскому времени.

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