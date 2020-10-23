Стала известна дата возвращения Малкома

Луис Фернандо Гарсия, агент хавбека "Зенита" Малкома, высказался о сроках восстановления футболиста.

"Малкому требуется еще дней десять на восстановление от повреждения", - сообщил агент.

Ранее стало известно, что Малком точно не сыграет с "Рубином" в грядущие выходные.

В текущем сезоне Малком провел 11 матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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