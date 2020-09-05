Стала известна дата возвращения Месси к тренировкам с "Барселоной"

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Стала известна дата возвращения Месси к тренировкам с "Барселоной"

СМИ узнали, когда капитан "Барселоны" Лионель Месси начнёт тренироваться с командой.

По информации Marca, звёздный аргентинец должен появиться на занятии "сине-гранатовых" уже в понедельник.

Как и предполагалось ранее, 33-летний футболист не работал на клубной базе сегодня из-за того, что не прошёл вовремя тестирование на коронавирус.

Таким образом, 7 сентября Месси проведёт первую тренировку под руководством нового наставника "Барсы" Рональда Кумана.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Месси: Меня обидели вещи, которые я слышал от людей" - картонный хмырь, плоскостопие, шавка, патлатка, утопленик, гном, инвалид, карлик, днарь, бестолочь, капризный, крысеныш, лахматка, бесхребетный, калёка, первый после Роналду, балласт, не лидер, судома, рыгайло, пешеход. Visca el Barca!

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Первоклашка с крутым нравом

Месси пообещал фанатам Барселоны продолжать полностью отдаваться на футбольном поле, особенно, командам из Германии

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