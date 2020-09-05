Стала известна дата возвращения Месси к тренировкам с "Барселоной"

СМИ узнали, когда капитан "Барселоны" Лионель Месси начнёт тренироваться с командой.

По информации Marca, звёздный аргентинец должен появиться на занятии "сине-гранатовых" уже в понедельник.

Как и предполагалось ранее, 33-летний футболист не работал на клубной базе сегодня из-за того, что не прошёл вовремя тестирование на коронавирус.

Таким образом, 7 сентября Месси проведёт первую тренировку под руководством нового наставника "Барсы" Рональда Кумана.

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