Стала известна дата возвращения Педро Роши в расположение "Спартака"
Нападающий Педро Роша по окончании срока аренды во "Фламенго" вернётся в московский "Спартак".
По информации Globo Esporte, "красно-белые" сообщили 26-летнему футболисту, что 12 января он должен быть в России.
Скорее всего, бразилец будет обсуждать с руководством клуба своё будущее.
Контракт Роши со "Спартаком" рассчитан до июня 2023 года. В составе "Фламенго" он сделал 1 ассист в 8 матчах.
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