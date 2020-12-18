Стала известна дата возвращения Педро Роши в расположение "Спартака"

Нападающий Педро Роша по окончании срока аренды во "Фламенго" вернётся в московский "Спартак".

По информации Globo Esporte, "красно-белые" сообщили 26-летнему футболисту, что 12 января он должен быть в России.

Скорее всего, бразилец будет обсуждать с руководством клуба своё будущее.

Контракт Роши со "Спартаком" рассчитан до июня 2023 года. В составе "Фламенго" он сделал 1 ассист в 8 матчах.

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