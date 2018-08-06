Стала известна дата вручения наград лучшим игроку и тренеру по версии ФИФА

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Стала известна дата вручения наград лучшим игроку и тренеру по версии ФИФА

24 сентября ФИФА огласит имени лучших игрока и тренерам по итогам 2018 года, сообщает официальный сайт организации.

Мероприятие пройдет в Лондоне. Лучших выберут по итогам голосования на сайте ФИФА, которое продлится до 10 августа.

Напомним, что на звание лучшего футболиста претендуют: Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция), Эден Азар ("Челси", Бельгия), Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) и Рафаэль Варан ("Реал", Франция).

Кандидатами на звание лучшего тренера являются: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Станислав Черчесов (Россия), Златко Далич (Хорватия), Дидье Дешам (Франция), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Роберто Мартинес (Бельгия), Диего Симеоне ("Атлетико"), Гарет Саутгейт (Англия) и Эрнесто Вальверде ("Барселона").

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