Стала известна дата выхода Роналду из отпуска

Теги реал мадридкриштиану роналдузинедин зидан

Стала известна дата выхода Роналду из отпускаВедущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду начнет подготовку к новому сезону через десять дней.

Как информирует ABC, португальский бомбардир начнет восстанавливать свои игровые кондиции 28 июля. Такое решение было принято самим игроком и главным тренером королевского клуба Зинедином Зиданом. Ожидается, что первый официальный матч в новом сезоне Роналду сыграет против каталонской "Барселоны" 13 августа.

Напомним, Роналду подтвердил информацию о том, что он в четвертый раз станет отцом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов