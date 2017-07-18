Стала известна дата выхода Роналду из отпуска

Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду начнет подготовку к новому сезону через десять дней.

Как информирует ABC, португальский бомбардир начнет восстанавливать свои игровые кондиции 28 июля. Такое решение было принято самим игроком и главным тренером королевского клуба Зинедином Зиданом. Ожидается, что первый официальный матч в новом сезоне Роналду сыграет против каталонской "Барселоны" 13 августа.

Напомним, Роналду подтвердил информацию о том, что он в четвертый раз станет отцом. | soccernews.ru