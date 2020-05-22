Стала известна дата заседания суда по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

Теги александр кокоринпавел мамаев

Стала известна дата заседания суда по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова назвала дату ближайшего заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По её словам, суд рассмотрит возможность пересмотра приговора спортсменам 17 июня в 10 часов утра по московскому времени.

Ранее при вынесении приговора были выявлены существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, что Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Они провели в тюрьме почти год, после чего их освободили по УДО.

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