Стала известна дата заседания суда по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву
Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова назвала дату ближайшего заседания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
По её словам, суд рассмотрит возможность пересмотра приговора спортсменам 17 июня в 10 часов утра по московскому времени.
Ранее при вынесении приговора были выявлены существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Напомним, что Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. Они провели в тюрьме почти год, после чего их освободили по УДО.
Не пропустите: Кокорин в инстаграме опубликовал забавное видео с сыном. | http://soccernews.ru
главное
-
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика
-
Кузяев покинет "Зенит" по окончании сезона
-
Умер 24-летний воспитанник ПСЖ
-
Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом
-
"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели
Лента новостей
-
В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова
-
"Ливерпуль" готов продать трёх игроков ради трансфера Вернера
-
2
Артур передумал оставаться в "Барселоне"
-
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика
-
"Мы были ошеломлены": Жена Погребняка прокомментировала заражение футболиста коронавирусом
-
1
Кузяев покинет "Зенит" по окончании сезона
-
1
Умер 24-летний воспитанник ПСЖ
-
1
Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом
-
Стала известна дата заседания суда по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву
-
Президент "Урала" сделал заявление об обнаружении у Погребняка коронавируса
-
Уткин: "Если Сёмину хочется стать могильщиком "Локомотива", это ещё интереснее - смотреть, как человек уничтожает дело своей жизни"
-
1
"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели
-
1
ПСЖ сделал "Интеру" конкретное предложение по Икарди
-
Гендиректор "Локомотива" объяснил, почему клуб выступает против возобновления РПЛ
-
Защитник "Севильи" Карлос высказался об интересе к нему "Барселоны" и "Ливерпуля"
-
1
"Оренбург" объявил о смене главного тренера
-
Гендиректор "Локомотива" ответил на критику болельщиков
-
Появились фото необычной третьей формы "Манчестер Сити" на следующий сезон
-
Гендиректор "Локомотива" рассказал о судьбе тренерского штаба Сёмина
-
Федун - о выписке из больницы: "Я уже боюсь об этом говорить"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20