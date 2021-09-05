Стала известна еще одна деталь перехода Гризманна в "Барселону"

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Стала известна еще одна деталь трансфера французского форварда Антуана Гризманна из "Атлетико" Мадрид в "Барселону" в 2019 году.

Как сообщает издание Sport. помимо того, что сине-гранатовые выплатили "матрасникам" сумму отступных за форварда в размере 120 миллионов евро, каталонцы заплатили футболисту подписной бонус.

Отмечается, что точная сумма бонуса неизвестна.

Напомним, что прошедшим летом Гризманн вернулся в "Атлетико" на правах двухгодичной аренды, по итогам которой "матрасники" смогут выкупить футболиста, если он сыграет определенное количество матчей.

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