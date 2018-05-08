Стала известна еще одна страна, в которой может продолжить карьеру Иньеста

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста получил предложение о продолжении карьеры из Австралии.

Игроком интересуются команды местной А-лиги. Сам игрок поддержал идею переезда в Австралию, которую он считает хорошим местом для проживания его семьи.

Ранее стало известно, что Иньеста отказался от перехода в китайский клуб "Чунцин Лифань".

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