Стала известна финансовая сторона перехода Витиньо во "Фламенго"

Бразильской прессе стала известна финансовая сторона перехода форварда московского ЦСКА Витиньо во "Фламенго".

Так, по сведениям ESPN.com.br, с продажи 24-летнего нападающего армейцы выручили немногим более 10-ти миллионов евро. При этом, если в будущем новоиспеченный клуб игрока продаст его за сумму, которая будет превышать сумму его предыдущего трансфера, вице-чемпион получит еще 10-15% от потенциальной сделки.

Напомним, Пономарев оценил игру новичков ЦСКА. | soccernews.ru