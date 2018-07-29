Стала известна финансовая сторона перехода Витиньо во "Фламенго"

Теги цска москвафламенговитиньо

Стала известна финансовая сторона перехода Витиньо во "Фламенго"Бразильской прессе стала известна финансовая сторона перехода форварда московского ЦСКА Витиньо во "Фламенго".

Так, по сведениям ESPN.com.br, с продажи 24-летнего нападающего армейцы выручили немногим более 10-ти миллионов евро. При этом, если в будущем новоиспеченный клуб игрока продаст его за сумму, которая будет превышать сумму его предыдущего трансфера, вице-чемпион получит еще 10-15% от потенциальной сделки.

Напомним, Пономарев оценил игру новичков ЦСКА. | soccernews.ru

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