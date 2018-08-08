Стала известна финансовая сторона возможного контракта Погба с "Барселоной"

Стала известна финансовая сторона возможного контракта полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям Daily Mail, в случае своего переезда на "Камп Ноу" француз будет зарабатывать порядка 390 тысяч евро в неделю, что составляет чуть больше 20-ти миллионов евро за сезон. Таким образом, 25-летний хавбек может стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "сине-гранатовых".

Напомним, "Ювентус" готов обменять своего ключевого игрока на Погба. | soccernews.ru