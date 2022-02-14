Стала известна главная цель "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно
Фото: инстаграм Нкунку\Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании французского полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.
По информации источника, сумма трансфера может более 55 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги француз сыграл в 22-х матчах, в которых забил 11 голов и сделал девять результативных передач, а в Лиге чемпионов он сыграл в 6 встречах, забив в них 7 голов и отдал два ассиста.
Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2024 года.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20