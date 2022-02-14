Стала известна главная цель "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно

Фото: инстаграм Нкунку\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании французского полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, сумма трансфера может более 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги француз сыграл в 22-х матчах, в которых забил 11 голов и сделал девять результативных передач, а в Лиге чемпионов он сыграл в 6 встречах, забив в них 7 голов и отдал два ассиста.

Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2024 года.

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