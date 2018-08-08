Стала известна главная цель Моуринью этим летом

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюн'голо кантечелси

Стала известна главная цель Моуринью этим летом

Футбольный агент Пол Стефани заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хотел видеть в своей команде французского полузащитника "Челси" Нголо Канте.

"Я знаю, что Моуринью хотел подписать Витселя, но он не был первым номером в списке его приоритетов. Больше всего Жозе хотел видеть в "МЮ" Канте", - приводит слова Стефани Het Laatste Nieuws.

Впрочем, руководство "Манчестер Юнайтед" отказалось покупать 27-летнего Канте, которого "Челси" оценил в 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" рискует провалить переговоры сразу по трем защитникам. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Кардифф Сити 0 0
6 Челси 0 0
7 Кристал Пэлас 0 0
8 Эвертон 0 0
9 Фулхэм 0 0
10 Хаддерсфилд Таун 0 0
11 Лестер Сити 0 0
12 Ливерпуль 0 0
13 Манчестер Сити 0 0
14 Манчестер Юнайтед 0 0
15 Ньюкасл Юнайтед 0 0
16 Саутгемптон 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Вулверхэмптон 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов