Стала известна главная цель Моуринью этим летом

Футбольный агент Пол Стефани заявил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хотел видеть в своей команде французского полузащитника "Челси" Нголо Канте.

"Я знаю, что Моуринью хотел подписать Витселя, но он не был первым номером в списке его приоритетов. Больше всего Жозе хотел видеть в "МЮ" Канте", - приводит слова Стефани Het Laatste Nieuws.

Впрочем, руководство "Манчестер Юнайтед" отказалось покупать 27-летнего Канте, которого "Челси" оценил в 100 миллионов евро.

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