Стала известна главная трансферная цель "Локомотива" на январь

"Локомотив" планирует подписать левого защитника этой зимой.

"Главная трансферная цель "Локомотива" в январе - левый защитник. Клуб ведет активный поиск", - заявил журналист Сергей Егоров.

Отметим, что на данный момент клуб располагает тремя левыми защитниками (Мацей Рыбус, Брайан Идову и Михаил Лысов).

После 19 туров "Локомотив" занимает в РПЛ пятое место. Напомним, что чемпионат возобновится в феврале.

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