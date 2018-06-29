Стала известна худшая команда ЧМ-2018

Завершился групповой турнир Чемпионата Мира–2018 и 16 команд покинули турнир. В числе неудачников команды Саудовской Аравии, Египта, Ирана, Марокко, Перу, Австралии, Нигерии, Исландии, Сербии, Коста-Рики, Кореи, Германии, Туниса, Панамы, Сенегала и Польши.

Худшей командой стала сборная Панамы, которая не смогла набрать ни одного очка. Также очков не набрали египтяне, но у них лучше разница забитых и пропущенных мячей.

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