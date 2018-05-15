Стала известна итоговая заявка сборной Коста-Рики на ЧМ-2018

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Стала известна итоговая заявка сборной Коста-Рики на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес определился с итоговой заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Вратари: Кейлор Навас, Патрик Пембертон, Леонель Морейра;

Защитники: Кристиан Гамбоа, Иан Смит, Рональд Матаррита, Брайан Овьедо, Оскар Дуарте, Джанкарло Гонсалес, Франсиско Кальво, Кендалл Уостон, Джонни Акоста;

Полузащитники: Давид Гусман, Ельцин Техеда, Сельсо Борхес, Рэндалл Асофейфа, Родни Уоллас, Брайан Руис, Даниэль Колиндрес, Кристиан Боланьос;

Нападающие: Йохан Венегас, Хоэль Кэмпбелл, Маркос Уренья.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Коста-Рики сыграет с Бразилией, Швейцарией и Сербией.

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