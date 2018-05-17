Стала известна известна сумма премиальных для игроков сборной России за выход в плей-офф ЧМ-2018

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Стала известна известна сумма премиальных для игроков сборной России за выход в плей-офф ЧМ-2018

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев рассказал о том, какие премиальные предусмотрены для футболистов сборной России за успешное выступление на Чемпионате Мира-2018.

"Есть призовые деньги ФИФА. Они утверждаются Советом организации, все суммы – в открытых источниках. 8 миллионов долларов получает каждая команда, участвующая в чемпионате мира.

Мы этими деньгами компенсируем все расходы, потраченные на весь цикл подготовки сборной. Вышедшая из группы сборная получит еще 4 миллиона долларов призовых. Вот эти деньги и будут делиться", - приводят слова Алаева российские СМИ.

Напомним, что Россия попала в одну группе со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

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