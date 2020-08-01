Стала известна новая дата презентации Кокорина

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Стала известна новая дата презентации Кокорина

Московский "Спартак" определился с днём, когда будет объявлено о переходе в клуб форварда Александра Кокорина.

Напомним, что запланированную на сегодня презентацию пришлось отложить из-за смерти матери нападающего Александра Соболева.

По информации "СЭ", теперь "красно-белые" намерены представить новичка в понедельник, 3 августа.

Напомним, что Кокорин подписал контракт со "Спартаком" ещё в четверг, но об этом не объявляли, поскольку официально соглашение игрока с "Зенитом" истекло только сегодня.

29-летний футболист заключил договор по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год + 2 миллиона подъёмных.

Не пропустите: "Спартак" провёл презентацию новой формы. | http://soccernews.ru
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