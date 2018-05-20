Стала известна новая зарплата Почеттино в "Тоттенхэме"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино близок к продлению контракта со своим клубом, информирует the Telegraph.

По сведениям издания, стороны уже согласовали новый оклад 46-летнего специалиста, который будет равняться 10-ти миллионам евро за сезон.

Нынешний контракт Почеттино с "Тоттенхэмом" рассчитан до лета 2021-го года.

Напомним, "Тоттенхэм" близок к подписанию хавбека "Барселоны". | soccernews.ru