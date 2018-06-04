Стала известна новая зарплата Умтити в "Барселоне"

Испанской прессе стала известна новая зарплата защитника каталонской "Барселоны" Самюэля Умтити по его новому контракту с клубом.

Так, подписанное сегодня сторонами соглашение предполагает увеличение оклада 24-летнего бека "сине-гранатовых" до 7 миллионов евро в год. При этом данная сумма может вырасти еще на два миллиона в зависимости от результатов, которые будет демонстрировать команда.

Напомним, Умтити отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" из-за спортивного аспекта. | soccernews.ru