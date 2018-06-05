Стала известна окончательная заявка сборной Хорватии на ЧМ-2018

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Стала известна окончательная заявка сборной Хорватии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем определился с итоговой заявкой команды на Чемпионат Мира 2018 года.

Вратари: Даниел Субашич ("Монако"), Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо Загреб");

Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив"), Домагой Вида ("Бешикташ"), Иван Стринич ("Сампдория"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Симе Врсалько ("Атлетико"), Йосип Пиварич ("Динамо Киев"), Тин Едвай ("Байер"), Дуе Чалета-Цар ("Ред Булл Зальцбург");

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба - "Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Милан Бадель ("Фиорентина"), Марцело Брозович ("Интер"), Филип Брадарич ("Риека");

Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус"), Иван Перишич ("Интер"), Никола Калинич ("Милан"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Марко Пьяца ("Шальке"), Анте Ребич ("Айнтрахт").

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Хорватии сыграет с Нигерией, Аргентиной и Исландией.

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