Стала известна окончательная заявка сборной России на июньские матчи

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым сформировал окончательную заявку команды на ближайшие матчи.

К играм квалификации Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром будут готовиться 30 футболистов.

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Фёдор Кудряшов ("Истанбул"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов");

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав"), Фёдор Смолов ("Локомотив"), Фёдор Чалов (ЦСКА).

Напомним, что с Сан-Марино сборная России сыграет 8 июня, а с Кипром - 11 июня. Первый матч пройдёт в Саранске, а второй - в Нижнем Новгороде.

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