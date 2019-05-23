Стала известна окончательная заявка сборной России на июньские матчи
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым сформировал окончательную заявку команды на ближайшие матчи.
К играм квалификации Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром будут готовиться 30 футболистов.
Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо");
Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Фёдор Кудряшов ("Истанбул"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов");
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит");
Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав"), Фёдор Смолов ("Локомотив"), Фёдор Чалов (ЦСКА).
Напомним, что с Сан-Марино сборная России сыграет 8 июня, а с Кипром - 11 июня. Первый матч пройдёт в Саранске, а второй - в Нижнем Новгороде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20