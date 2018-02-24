Стала известна ориентировочная дата возвращения Нойера

Теги бавария мюнхенмануэль нойер

Стала известна ориентировочная дата возвращения Нойера

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер продолжает восстанавливаться после травмы ноги.

Как сообщает Bayern & Germany, игрок приступил к тренировкам во вратарских перчатках для обретения чувства мяча.

Отмечается, что возвращение Нойера на поле ожидается во второй половине апреля.

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