Стала известна позиция ПСЖ по возможному трансферу Рабьо в "Барселону"

ПСЖ не намерен отпускать полузащитника Адриана Рабьо в "Барселону".

Как сообщает Marca, парижане в ближайшее время предложат футболисту новый контракт.

Отмечается, что трансфер может состояться, если только Рабьо сможет надавить на руководство ПСЖ.

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