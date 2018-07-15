Стала известна позиция ПСЖ по возможному трансферу Рабьо в "Барселону"

Теги псжадриан рабьобарселона

Стала известна позиция ПСЖ по возможному трансферу Рабьо в "Барселону"

ПСЖ не намерен отпускать полузащитника Адриана Рабьо в "Барселону".

Как сообщает Marca, парижане в ближайшее время предложат футболисту новый контракт.

Отмечается, что трансфер может состояться, если только Рабьо сможет надавить на руководство ПСЖ.

Читайте также: "Барселона" уже подготовила контракт для хавбека ПСЖ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов