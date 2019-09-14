Стала известна предполагаемая причина невыхода Протасовицкого из колонии по УДО

Накануне журналист и блогер Василий Уткин обратил внимание, что нигде нет информации о скором выходе Александра Протасовицкого из исправительной колонии.

Четвёртый фигурант громкого дела с Павлом Мамаевым и братьями Кокориными продолжает отбывать наказание, несмотря на то, что его товарищей суд решил освободить условно-досрочно.

Ситуацию объяснил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"К нам обратилась адвокат Протасовицкого, которая сообщила, что администрация СИЗО нарушает права её подзащитного. Так, администрация изолятора, спустя два месяца после его убытия - к моменту рассмотрения вопроса об УДО - направила в колонию по факсу информацию о наличии у него трёх взысканий, которых, по информации защиты у него не было.

Более того, согласно документам, один из актов о наложении взыскания и отказом Протасовицкого от подписи датирован 11 июля, то есть следующим днём после того, как он покинул изолятор. Все три взыскания в адрес Протасовицкого, о которых идёт речь, связаны с тем, что Александр якобы "расправил своё спальное место после подъёма". Я попросил прокурора Дениса Попова провести проверку и принять меры в случае, если версия адвоката о том, что взыскания Протасовицкого могли быть сфальсифицированы, подтвердится", - сказал Мельников.

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