Стала известна приблизительная дата дебюта Месси за ПСЖ
Фото: инстаграм ПСЖ
Новичок ПСЖ Лионель Месси, вероятно, пропустит ближайшую игру команды против "Страсбура".
Как сообщает Le Parisien, 34-летний аргентинец только начал набирать форму и дебютирует за парижан не раньше 29 августа, когда ПСЖ сыграет против "Реймса" в 4-м туре Лиги 1.
Ожидается, что в матче со "Страсбуром" может сыграть Идрисса Гуйе, который перенес коронавирус. Решение об участии в игре Неймара, Анхеля Ди Марии, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммы еще не принято.
Поединок между ПСЖ и "Страсбуром" пройдет 14 августа в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13