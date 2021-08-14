Стала известна приблизительная дата дебюта Месси за ПСЖ

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Стала известна приблизительная дата дебюта Месси за ПСЖ Фото: инстаграм ПСЖ

Новичок ПСЖ Лионель Месси, вероятно, пропустит ближайшую игру команды против "Страсбура".

Как сообщает Le Parisien, 34-летний аргентинец только начал набирать форму и дебютирует за парижан не раньше 29 августа, когда ПСЖ сыграет против "Реймса" в 4-м туре Лиги 1.

Ожидается, что в матче со "Страсбуром" может сыграть Идрисса Гуйе, который перенес коронавирус. Решение об участии в игре Неймара, Анхеля Ди Марии, Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммы еще не принято.

Поединок между ПСЖ и "Страсбуром" пройдет 14 августа в 22:00 (мск).

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