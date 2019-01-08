Стала известна приблизительная дата возвращения на поле защитника "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситибенжамен менди

Стала известна приблизительная дата возвращения на поле защитника "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди близок к возвращению в строй.

Как сообщает Lequipe, находится в лазарете игроку осталось всего несколько недель. Напомним, что Менди отсутствует с ноября прошлого года из-за травмы колена.

В этом сезоне Менди провел всего 11 игр, в которых отметился шестью голевыми передачами.

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