Стала известна причина частых травм Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле стал жертвой халатности прошлого медицинского персонала клуба.

Как сообщает Cadena COPE, медики проводили с футболистом неправильные индивидуальные занятия для восстановления, из-за чего француз часто травмировался.

Отмечается, что новый медперсонал разработал для Дембеле новые тренировки, которые более подходят его телу.

В этом сезоне Дембеле принял участие всего в 9 матчах, суммарно проведя на поле 105 минут, и забил один гол.

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