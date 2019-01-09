Стала известна причина грядущего ухода форварда "Барселоны"

1 Теги барселонамунир эль-хаддади

Стала известна причина грядущего ухода форварда "Барселоны"

"Барселона" не сумела договориться о продлении контракт с нападающим Муниром Эль-Хаддади из-за его агента, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб предложил футболисту новый пятилетний контракт с хорошей зарплатой, но отказался удовлетворить требования агента, который хотел получить комиссию в размере 1,5 миллионов евро. 

Таким образом, форвард покинет "Барселону" летом на правах свободного агента. Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде более не рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Эль-Хаддади провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах и забил два гола.

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Комментарии

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