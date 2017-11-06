Стала известна причина конфликта между Конте и Давидом Луизом

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Стала известна причина конфликта между Конте и Давидом Луизом

Защитник "Челси" Давид Луиз попал в немилость к главному тренеру команды Антонио Конте, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, наставник "синих" остался недоволен игрой бразильского центрбека в матче Лиги Чемпионов против "Ромы", после чего футболист был отстранён от тренировок с основным составом.

Напомним, что из-за конфликта с тренером Луиз пропустил принципиальный поединок с "МЮ". 

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