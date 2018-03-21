Стала известна причина конфликта между Погба и Моуринью

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Стала известна причина конфликта между Погба и Моуринью

В Англии назвали причину испортившихся отношений между полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полем Погба и главный тренером клуба Жозе Моуринью, сообщает Mirror.

После матча 30-го тура чемпионата Англии между манкунианцами и "Ливерпулем" (2:1), Моуринью давал послематчевое интервью. В момент разговора тренера с журналистом Погба подошел к Моуринью, пожал ему руку, а также попытался привлечь его внимание.

Португальский специалист расценил действия Погба как проявление неуважения. В последующих матчах хавбек стал получать гораздо меньше игрового времени.

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