Стала известна причина непопадания Дзюбы в заявку на матч с "Реал Сосьедадом"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба пропустит игру заключительного тура групповой стадии Лиги Европы с "Реал Сосьедадом".

Как сообщают российские СМИ, причиной отсутствия игрока является рекомендация клубных докторов. Было принято решение поберечь здоровье Дзюбы в матче, который для "Зенита" уже ничего не значит.

Сообщается, что Дзюба будет готовиться к матчу 20-го тура чемпионата с "Ахматом".

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