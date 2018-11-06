Стала известна причина непопадания Головина в заявку на матч с "Брюгге"

Ранее стало известно, что хавбек "Монако" Александр Головин пропустит игру против "Брюгге".

Как сообщают российские СМИ, причиной отсутствия футболиста в заявке стало повреждение лодыжки, из-за которого игрок пропустит около двух недель.

Игра Лиги Чемпионов между "Монако" и "Брюгге" запланирована на 6 ноября.

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