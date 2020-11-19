Стала известна причина неучастия Соболева в матче Сербия - Россия

Журналисту Илье Казакову удалось выяснить, почему форвард "Спартака" и сборной России Александр Соболев не сыграл с Сербией в матче 6-го тура Лиги Наций.

"Главный кадровый вопрос к Черчесову - почему не играл Соболев? Насколько знаю, у него перед игрой возникли боли в колене. Даже не так – у него "защёлкнуло" колено. Заблокировало. Почему так случилось – это медицинский вопрос, не знаю. Анатомические особенности, неудачно наступил, подвернул? Не знаю. Как и не знаю, почему после матча Черчесов не рассказал это, сняв бы сразу волну негатива. Вероятно, был на слишком сильных эмоциях, отвечал только на заданные вопросы", - написал Казаков в своём телеграм-канале.

Россияне без Соболева была разгромлены сборной Сербии со счётом 5:0.

Сам нападающий в последний раз выходил на поле неделю назад в товарищеской встрече с Молдовой (0:0).

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