Стала известна причина отказа Моуринью "Бенфике"
Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавить "Бенфику", так как планирует возглавить топ-клуб, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, наставник считает, что его время возвращаться в португальский футбол еще не пришло. Поэтому он будет ждать предложения от гранда.
Напомним, что несколько недель назад 55-летний Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Стоит отметить, что Моуринью ранее уже тренировал "Бенфику" в 2000 году, но проработал на посту наставника "орлов" чуть больше трех месяцев, а затем был уволен из-за разногласий с руководством клуба.
Не пропустите: Статистика "Манчестер Юнайтед" после ухода Моуринью. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30