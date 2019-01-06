Стала известна причина отказа Моуринью "Бенфике"

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавить "Бенфику", так как планирует возглавить топ-клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, наставник считает, что его время возвращаться в португальский футбол еще не пришло. Поэтому он будет ждать предложения от гранда.

Напомним, что несколько недель назад 55-летний Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что Моуринью ранее уже тренировал "Бенфику" в 2000 году, но проработал на посту наставника "орлов" чуть больше трех месяцев, а затем был уволен из-за разногласий с руководством клуба.

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