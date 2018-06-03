Стала известна причина отказа "Реала" от приглашения Почеттино

Известный испанский журналист Гильем Балаге назвал причину отказа мадридского "Реала" от приглашения главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Реал" видел много позитивных моментов в назначении Почеттино. Во-первых, этот тренер умеет управляться со звёздами, во-вторых, он развивает игроков и блестяще работает с молодёжью. Но перед "Реалом" встала перспектива переговоров с Дэниэлом Леви, которые могли бы продлиться месяц или даже дольше. И не было вообще никаких гарантий, что в итоге удастся заполучить Почеттино. "Реал" знает, как с Леви тяжело договариваться, поэтому клуб решил отказаться от варианта с подписанием Почеттино" - приводит слова Балаге Sky Sports.

Напомним, что Маурицио Сарри может возглавить "Реал". | http://soccernews.ru