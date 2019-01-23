Стала известна причина отсутствия Луиса Адриано на тренировке "Спартака"

Теги спартак москвалуис адрианотравмы

Стала известна причина отсутствия Луиса Адриано на тренировке "Спартака"

Стала известна причина отсутствия нападающего "Спартака" Луиса Адриано на тренировке команды, которая состоялась утром 23 января.

Как сообщает официальный твиттер "красно-белых", 31-летний бразилец испытывает дискомфорт в ахилловом сухожилии, из-за чего было принято решение предоставить ему дополнительный отдых.

Ранее сообщалось, что Адриано может перейти в "Галатасарай". Турецкий клуб предложил за форварда 6 миллионов евро, но московский клуб хочет выручить от его продажи не менее 10 миллионов.

В текущем сезоне Адриано сыграл за "Спартак" 20 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Спартак" сообщил информацию о состоянии Зобнина. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Найдены обломки самолёта: спасатели отчитались о поисках в районе исчезновения новичка "Кардиффа" Салы

Найдены обломки самолёта: спасатели отчитались о поисках в районе исчезновения новичка "Кардиффа" Салы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов