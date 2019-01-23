Стала известна причина отсутствия Луиса Адриано на тренировке "Спартака"

Стала известна причина отсутствия нападающего "Спартака" Луиса Адриано на тренировке команды, которая состоялась утром 23 января.

Как сообщает официальный твиттер "красно-белых", 31-летний бразилец испытывает дискомфорт в ахилловом сухожилии, из-за чего было принято решение предоставить ему дополнительный отдых.

Ранее сообщалось, что Адриано может перейти в "Галатасарай". Турецкий клуб предложил за форварда 6 миллионов евро, но московский клуб хочет выручить от его продажи не менее 10 миллионов.

В текущем сезоне Адриано сыграл за "Спартак" 20 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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