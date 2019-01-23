Стала известна причина отсутствия Луиса Адриано на тренировке "Спартака"
Стала известна причина отсутствия нападающего "Спартака" Луиса Адриано на тренировке команды, которая состоялась утром 23 января.
Как сообщает официальный твиттер "красно-белых", 31-летний бразилец испытывает дискомфорт в ахилловом сухожилии, из-за чего было принято решение предоставить ему дополнительный отдых.
❎ У Луиса @LuizAdriano_9 Адриано дискомфорт в ахилловом сухожилии, ему временно снизили нагрузки. Утреннюю тренировку пропускает. #Спартак #КрасноБелыеСборы #Spartak pic.twitter.com/x7i0a7uZqb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 января 2019 г.
Ранее сообщалось, что Адриано может перейти в "Галатасарай". Турецкий клуб предложил за форварда 6 миллионов евро, но московский клуб хочет выручить от его продажи не менее 10 миллионов.
В текущем сезоне Адриано сыграл за "Спартак" 20 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
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