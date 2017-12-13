Стала известна причина отсутствия Рамоса в игре с "Аль-Джазирой"

Стала известна причина отсутствия капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в сегодняшней игре клубного Чемпионата Мира против "Аль-Джазиры" из ОАЭ.

Так, по сведениям Marca, 31-летний бек пропустил матч из-за дискомфорта, связанного с икроножной мышцей. Кроме того, защитника беспокоили боли в шее, поэтому тренерский штаб королевского клуба принял решение поберечь своего ключевого игрока.

Напомним, "Реал" обыграл "Аль-Джазиру" со счетом 2:1. | soccernews.ru