Стала известна причина отсутствия Рамоса в игре с "Аль-Джазирой"

Теги серхио рамосаль-джазирареал мадрид

Стала известна причина отсутствия Рамоса в игре с "Аль-Джазирой"Стала известна причина отсутствия капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса в сегодняшней игре клубного Чемпионата Мира против "Аль-Джазиры" из ОАЭ.

Так, по сведениям Marca, 31-летний бек пропустил матч из-за дискомфорта, связанного с икроножной мышцей. Кроме того, защитника беспокоили боли в шее, поэтому тренерский штаб королевского клуба принял решение поберечь своего ключевого игрока.

Напомним, "Реал" обыграл "Аль-Джазиру" со счетом 2:1. | soccernews.ru

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