Стала известна причина отсутствия Сафонова и Уткина в составе "Краснодара"

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Стала известна причина отсутствия Сафонова и Уткина в составе "Краснодара"В СМИ узнали причину, по которой в основной состав "Краснодара" перестали попадать голкипер Матвей Сафонов и хавбек Даниил Уткин. По информации "СЭ", речь идет о контрактных разногласиях между футболистами и клубом.

По официальной информации оба восстанавливаются от повреждений.

Футболисты, которые являются воспитанниками клубной академии, попросили руководство "быков" об увеличении условия действующих договоров, но получили отказ.Контракт 22-летнего Сафонова рассчитан до 30 июня 2023 года, 21-летнего Уткина — до 30 июня 2022-го.

Напомним, что в 2019 году схожая ситуация сложилась с еще другим воспитанником краснодарцев — форвардом Иваном Игнатьевым. Нападающий и клуб не смогли договориться о новом контракте. Игрок перестал выходить на поле, а в начале 2020-го перешел в казанский "Рубин".

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