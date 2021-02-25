Стала известна причина отсутствия Сафонова и Уткина в составе "Краснодара"

В СМИ узнали причину, по которой в основной состав "Краснодара" перестали попадать голкипер Матвей Сафонов и хавбек Даниил Уткин. По информации "СЭ", речь идет о контрактных разногласиях между футболистами и клубом.



По официальной информации оба восстанавливаются от повреждений.

Футболисты, которые являются воспитанниками клубной академии, попросили руководство "быков" об увеличении условия действующих договоров, но получили отказ.Контракт 22-летнего Сафонова рассчитан до 30 июня 2023 года, 21-летнего Уткина — до 30 июня 2022-го.