Стала известна причина отсутствия Шюррле в составе "Спартака" в последних двух матчах

Теги спартак москваандре шюррлетравмы

Стала известна причина отсутствия Шюррле в составе "Спартака" в последних двух матчах

Инго Хаспел, агент полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле, рассказал, почему его клиент отсутствовал в заявке "красно-белых" в последних матчах.

"Андре не играет в последних матчах за "Спартак" из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что он поправится в ближайшие 10 дней. Как он подцепил бронхит? Не знаю, не могу сказать точно. Может быть, в самолёте, может, из-за грязного воздуха", - сказал агент.

Шюррле в последний раз выходил на поле 20 сентября. После этого он пропустил игры с КАМАЗом и "Оренбургом".

В текущем сезоне немец провёл за "Спартак" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Загребское "Динамо" установило антирекорд Лиги Чемпионов, который ранее принадлежал "Спартаку". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022

Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Сочи Сочи 11 12
11 Оренбург Оренбург 11 11
12 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
13 Рубин Рубин 11 11
14 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
15 Ахмат Ахмат 11 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов