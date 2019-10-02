Стала известна причина отсутствия Шюррле в составе "Спартака" в последних двух матчах

Инго Хаспел, агент полузащитника московского "Спартака" Андре Шюррле, рассказал, почему его клиент отсутствовал в заявке "красно-белых" в последних матчах.

"Андре не играет в последних матчах за "Спартак" из-за очень сильного бронхита. Надеюсь, что он поправится в ближайшие 10 дней. Как он подцепил бронхит? Не знаю, не могу сказать точно. Может быть, в самолёте, может, из-за грязного воздуха", - сказал агент.

Шюррле в последний раз выходил на поле 20 сентября. После этого он пропустил игры с КАМАЗом и "Оренбургом".

В текущем сезоне немец провёл за "Спартак" 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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