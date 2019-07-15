Стала известна причина отсутствия Смолова в матче с "Рубином"

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Стала известна причина отсутствия Смолова в матче с "Рубином"

Форвард "Локомотива" Федор Смолов пропустил игру с "Рубином" из-за напряжения в мышце.

Как сообщили в клубе, доктора просто перестраховались и игрок сможет принять участие в следующем матче.

Напомним, что поединок между клубами завершился вничью 1:1.

В прошлом сезоне на счету Смолова семь голов и два ассиста в 29 матчах.

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