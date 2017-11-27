Стала известна причина отсутствия Таски в матче с "Зенитом"

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Стала известна причина отсутствия Таски в матче с "Зенитом"

Защитник "Спартака" Сердар Таски пропускает матч против "Зенита" из-за травмы.

Как сообщают российские СМИ, на субботней тренировке игрок травмировал заднюю поверхность бедра.

В этом сезоне Таски сыграл 11 матчей в чемпионате и сделал один ассист.

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